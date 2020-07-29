Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Pazarcık'a ziyaret!
Pazarcık ilçemizde ziyaretlerde bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek kamu hizmetlerini yerinde değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 10:51
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Kaymakam Adil Nas’tan, ilçenin eğitim, sağlık ve ekonomik faaliyetleri başta olmak üzere kamu yatırımları ve tüm hizmet alanları hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık ziyaretinin ardından Pazarcık Belediye Başkanlığı’na geçen Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.
Belediye hizmetleri ile ilgili Başkan Yılmazcan’dan bilgiler alan Vali Coşkun, “İlçemize yönelik kamu yatırımlarının desteklenmesi hususunda valilik olarak imkânlarımız ölçüsünde ilçemize destek verme gayreti içerisinde olacağız "dedi.
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