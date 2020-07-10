Vali Ömer Faruk Coşkun'dan Rektör Prof. Dr. Can'a ziyaret!

Vali Coşkun, KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Can ile bir süre görüşerek üniversitede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Geçtiğimiz hafta kendilerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Rektör Can’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Coşkun, bilim, teknoloji ve eğitimin merkezi ve öncüsü olan üniversitemizin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve önemsediklerini ifade etti.

Şehrin meselelerinin çözümü noktasında KSÜ’nün önemli bir misyonunun olduğunu ve üniversite yönetiminin bu manada önemli çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirten Vali Coşkun, şehrin ve bölgenin meselelerini çözmede üniversitenin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Eğitim, bilim ve teknoloji alanında şehrimize öncülük eden KSÜ ile istişarelerde bulunarak, Kahramanmaraş için daha nitelikli hizmet ortaya koymak istediklerini dile getiren Vali Coşkun, Kahramanmaraş Valiliği olarak KSÜ’de gerçekleştirilen ve şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü projeye destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, Sayın Valimizin üniversitemizle ilgili görüş ve desteklerinin, şehir ve ülke için katma değer ortaya koyma azimlerini perçinlediğini ifade etti.

Şehirdeki kurum ve kuruluşlarla etkili işbirlikleri yürüttüklerini ve şehrin sorunlarının çözümüne katkı sunan akademik çalışmaları teşvik ederek desteklediklerini ifade eden Rektör Can, ziyaretin anısına Vali Coşkun’a ahşap el işçiliği duvar saati takdim etti.