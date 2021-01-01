Vali Ömer Faruk Coşkun güvenlik göçlerinin yeni yılını kutladı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolayısıyla kentteki filyasyon ve emniyet görevlilerini ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni yıl dolaysıyla görevlerini başındaki güvenlik güçleri ziyaret etti.

Vali Coşkun beraberindeki İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte yeni yılı görev başında karşılayan polislere, moral ziyaretinde bulundu.

Coşkun, uygulama noktasındaki polislere tatlı ve salep ikram etti.

Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Genç Kızılay Topluluğu Trabzon Bulvarındaki polislere tatlı, salep ve çorba ikramında bulundu.

Hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı sonrasında ziyaretler sona erdi.