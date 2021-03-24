Vali Ömer Faruk Coşkun KİÜ’yü ziyaret etti

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci ile Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay tarafından karşılanan Vali Coşkun, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla “hayırlı olsun” dileklerini ileten Vali Coşkun, bir süre Rektör Özgül’le sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özgül, KİÜ’nün kampüs belirleme çalışmaları, akademik ve idari yapılanması hakkında Vali Coşkun’a bilgiler verdi.