Vali Ömer Faruk Coşkun KİÜ’yü ziyaret etti
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 24.03.2021, 17:32
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci ile Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay tarafından karşılanan Vali Coşkun, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması dolayısıyla “hayırlı olsun” dileklerini ileten Vali Coşkun, bir süre Rektör Özgül’le sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özgül, KİÜ’nün kampüs belirleme çalışmaları, akademik ve idari yapılanması hakkında Vali Coşkun’a bilgiler verdi.
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