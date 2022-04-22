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Vali Ömer Faruk Coşkun, makamı devretti!

Bayram dolayısıyla özellikle kurum makamları her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne olurken, güzel görüntülerin yaşandığı adreslerden biri de Kahramanmaraş Valiliği oldu.

KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 14:00 22.04.2022, 14:35
Vali Ömer Faruk Coşkun, makamı devretti!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Valilik makamını temsili olarak Mado Kadriye Kanbur İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ahmet Ali Haydaroğlu’na devretti.

Devir teslim töreninde, Valilik koltuğuna oturan Ahmet Ali Haydaroğlu, kurum müdürlerine mesaj ve talimatları oldu.

23 Nisan dolayısıyla geleneksel hale gelen törene ilişkin konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “geleceğimizin teminatı Çocuklar, istikbalimizin mimarı olacak.” dedi.

Ayrıca, tören sırasında Ahmet Ali Haydaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile de telefonla görüşerek, çocuk dilencilerin olmaması talimatı verdi.

TALİMATLARI ALDIK

23 Nisan dolayısıyla geleneksel hale gelen törene ilişkin konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının bu yıl 102. yıldönümünü idrak ediyoruz. Aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı kutluyoruz. Bu vesileyle Ahmet öğrencimizi misafir ettik, koltuğumuzu kendisine devrettik. Kendisinin de bizlere ve ilgili kurum müdürlerimize mesajları, talimatları oldu. Onları da almış olduk” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZIN HER ANLAMDA YETİŞTİRİLMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERMEK DURUMUNDAYIZ

Vali Coşkun, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çocuklar geleceğimizin teminatı, istikbalimizin mimarı olacak, ülkemizin gelecekte şekillenmesinde, yönetilmesinde her türlü sorumluluğu alacak. Dolayısıyla çocuklarımızın her anlamda yetiştirilmesi için gayret göstermek durumundayız ve bu gayreti gösteriyoruz. Hedefimizin çocuklarımızın geleceğe yönelik olarak hayata iyice hazırlanması. Bugün de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Ahmet öğrencimizi misafir etmiş olduk. Ben bu vesileyle başta çocuklarımızın olmak üzere aziz Milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Nice yıllara İnşallah.”

DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ OLMAYAN BİR BAYRAM

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ise şunları söyledi: “Bundan 102 yıl önce meclisimiz açıldı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk çocuklara 23 Nisan’ı hediye etti. Bu kapsamda da dünyada eşi ve benzeri olmayan bir bayram. Bu vesileyle hem çocuklarımıza güzel bir hatıra olsun, hem onlar ufuklarını, vizyonlarını, hedeflerini daha güzel koymak adına böyle güzel bir enstantaneyi her yıl zevkle yaşıyoruz. İnşallah bu koltuklardan bizler ayrıldığımızda onlar gelecekler, daha güzellerini yapacaklar. Ben her bir öğrencimize başarılar diliyorum, Allah zihinlerini ve bahtlarını açık eylesin.”

“ÇOCUKLAR ÇOK ÇALIŞMALARINI TAVSİYE EDİYORUM”

Valilik, makamını bir süreline devralan Ahmet Ali Haydaroğlu da yaşadığı heyecanı şu sözlerle dile getirdi: “Sanki gerçek Vali olmuş gibi hissettim. Çeşitli mesajlar ve talimatlarda bulundum. İnşallah emirlerimin hepsi yerine getirilecek.” Ayrıca küçük Ahmet sözlerine şunları da ekledi: “Geleceğin çocukları için onlara çok çalışmalarını tavsiye ediyorum, kendilerini iyi yetiştirişinler. Türkiye, çalışırsak bizim için çok güzel bir vatan olur. Hala güzel bir ülke olarak kalmaya devam eder.”

Vali Ömer Faruk Coşkun’un küçük Ahmet’e hediye de takdim ettiği tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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