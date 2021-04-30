Vali Ömer Faruk Coşkun'un 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Mesajı
Ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine emek ve alın teri ile katkı sağlayan, üretimin isimsiz kahramanları olan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2021, 12:24
En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bizler, millet olarak, işçinin ve emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetini gaye edinen bir inancın mensuplarıyız.
Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak büyümesi ve sosyal kalkınması için tüm çalışanların, pandemi sürecinde sorumluluk içerisinde hareket etmedeki kararlılıkları, sağduyulu tutum ve davranışları her türlü takdirin üzerindedir.
1 Mayıs’ın, özveri ile çalışan ve üreten emekçi vatandaşlarımızın arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimize katkı sağlayan, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 30 Nisan 2021
|İmsak
|04:00
|Güneş
|05:31
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|73
|3. Galatasaray
|36
|72
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|37
|57
|7. Sivasspor
|36
|55
|8. Gaziantep FK
|36
|54
|9. Karagümrük
|36
|51
|10. Göztepe
|36
|48
|11. Antalyaspor
|37
|43
|12. Konyaspor
|36
|42
|13. Rizespor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|36
|40
|15. Başakşehir
|36
|40
|16. Ankaragücü
|36
|38
|17. Kayserispor
|36
|38
|18. Kasımpaşa
|36
|37
|19. Erzurumspor
|37
|37
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|36
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|33
|62
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|33
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|33
|45
|9. Athletic Bilbao
|33
|42
|10. Celta de Vigo
|33
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Real Valladolid
|33
|30
|18. Elche
|33
|30
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23
Günlük GazetelerTümü