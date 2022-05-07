Vali Ömer Faruk Coşkun’dan Anneler Günü Mesajı

Bir Anneler Günü'nü daha hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Coşkun, ''Şefkatin ve fedakârlığın timsali olan annelerimizin “Anneler Günü”nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Annelik; yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimiz sonsuz bir sevgi ve özveri ile geleceğimize uzanan yolda bizlere rehberlik eden ilk öğreticilerimizdir. Kuşkusuz ki milletimizin kardeşlik duyguları içerisinde kenetlenmesinde, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde de yine en büyük pay annelerimize aittir. Sevgili Peygamberimizin, “Cennet, annelerin ayaklarının altındadır” sözü, dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Bunun içindir ki annelerimizi kaybetmeden değerini bilmek, başımıza taç etmek, gönüllerini hoş tutmak ve onları sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlamak biz evlatlar için önemli bir görevdir. Anneler Günü’nün, annelerimizin değerini daha iyi anlamamıza vesile olacağı inancıyla, başta şehit, gazi ve özel çocuklarımızın anneleri olmak üzere, tüm annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olmayan annelerimize Allah’tan rahmet, yaşayan tüm annelerimize ise aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyor, günlerini kutluyorum.'' dedi.