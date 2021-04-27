Vali Ömer Faruk Coşkun’dan hayırlı olsun ziyareti!
MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2021, 17:43
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarette gündemle alakalı konular konuşulurken MÜSİAD yönetimi Vali Coşkun’a hediyeler takdim etti.
Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, ziyaretlerinden dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun’a teşekkür etti.
Vali Coşkun, göreve seçilen Kahramanmaraş MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi’ye başarılarının devamını diledi.
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