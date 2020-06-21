Vali Ömer Faruk Coşkun’dan Şehit Babalarına Anlamlı Ziyaret
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile birlikte Babalar Günü dolayısıyla şehidimiz Dursun Doğan ve Hakan Akdere’nin babalarını evlerinde ziyaret etti.
Şehidimiz Dursun Doğan’ın babası Mustafa Doğan ve şehidimiz Hakan Akdere’nin babası Hüseyin Akdere ile bir süre sohbet ederek Babalar Günü’nü kutlayan Vali Coşkun, bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız olmak üzere onların nezdinde tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
Babalar günü vesilesiyle hem tanışma fırsatı bulduklarını hem de şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Coşkun, şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizi ve gazilerimizi sık sık ziyaret etmek istediklerini ifade etti.
Ziyaretlerde şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlerimizin aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun’a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler.
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