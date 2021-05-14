Vali Ömer Faruk Coşkun’dan Şehit Ve Gazi Ailelerine Bayram Ziyareti

Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun ziyaretler kapsamında, Kıbrıs Gazisi İsmail Karaçalı, Dış Güvenlik Gazisi P. Uzm. Onb. Bahri Oktay Kurt, Şehit Hv. Svn. Uzm. Çvş. Hüseyin Sarı ve Şehit Vet. Uzm. Çvş. Ahmet Akdal’ın kıymetli aileleriyle bir araya geldi.

Şehit ve gazilerimizin aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, ailelerimizin bayramlarını tebrik ederek, sağlıklı, mutlu ve hayırlı ömürler dileğinde bulundu.

Vali Coşkun, Dış Güvenlik Gazisi P. Uzm. Onb. Bahri Oktay Kurt’un, Irak’ta çalışmakta olan babası Ejder Kurt’la da görüntülü görüşerek bayramını kutladı.

Ziyaretler esnasında şehit ve gazi ailelerimiz ile bir süre hasbihal ederek yakından ilgilenen Vali Coşkun, “Vatan, bayrak ve millet uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet gazilerimiz ve ailelerine ise sağlık ve afiyet diliyor, bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Şehit ve gazilerimizin aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun’a ve eşine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Vali Ömer Faruk Coşkun’a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’da eşlik etti.