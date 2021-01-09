Vali Ömer Faruk Coşkun’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı

Demokratik yaşamı yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur.

İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenerek vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, milletimizin duygularına tercüman olmaktadırlar.

Gazeteci, dürüst habercilik, basın meslek ilkelerine bağlılık ve kişilik haklarına saygı unsurları çerçevesinde ilettiği her haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Bu yönüyle gazeteciler, kamu vicdanının sesi olmak gibi bir misyon taşımaktadırlar. Gazetecilerin bu uğurda görevlerini en iyi şekilde ifa etmek için gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden ortaya koydukları çaba takdire şayandır.

Bu minvalde bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunan yerel basınımızın da, büyük bir özveriyle yerine getirdikleri görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm değerli basın mensuplarımızın , “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü” tebrik ediyor, hayatını kaybeden basın çalışanlarımızı rahmetle anıyor, hayatta olan basın emekçilerimize de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.