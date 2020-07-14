Vali Ömer Faruk Coşkun’un 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı!
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, çok çetin mücadelelerde bulunmuştur. Milletimiz, her daim yaşadığı toprakları namus bilmiş ve bu uğurda canını vermekten de asla çekinmemiştir.
15 Temmuz 2016 gecesi de, milletimizin dönüm noktalarından birisi olmuştur. O gece hainler tarafından; vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve aydınlık geleceğimize yönelik kalleşçe bir darbe teşebbüsünde bulunulmuştur.
Terör örgütü FETÖ/PDY’nin bu hain kalkışması karşısında aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkarak, canı pahasına da olsa vatanını ve milletini savunmuştur.
15 Temmuz gecesi silahlı darbe girişimini bozguna uğratan yüce Milletimiz, darbe teşebbüsünün ardından günlerce meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı kararlılığını ortaya koymuş, birliğine, beraberliğine ve demokrasisine sahip çıkmıştır.
Devletimizin tüm kurumları ve asil milletimizin fedakârlıklarıyla; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de, ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden hiçbir şer odağına karşı, asla taviz verilmeyecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününüzü kutluyor, siz aziz Kahramanmaraşlı hemşehrilerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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