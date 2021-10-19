Vali Ömer Faruk Coşkun’un 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı!

Vali Ömer Faruk Coşkun, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında muhtarların önemine değindi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, ''Muhtarlık, toplumsal hayatımızın ve kültürümüzün önemli müesseselerindendir'' diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Muhtarlarımız vatandaşlarımıza hizmet etme yolunda göstermiş oldukları fedakârlık ve çalışkanlıkla milletimizin adeta eli, gözü ve kulağı konumundadır.

Bulunduğu mahalle ve köylerde devletimizin tüm kurumlarıyla yakın işbirliği içerisinde 7/24 esasıyla vatandaşlarımıza hizmet etmektedirler.

Vatandaşlarımızın hizmetle buluşması adına kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören ve özellikle Pandemi sürecinin başından bu yana, kamu görevlilerimizle birlikte sahada omuz omuza çalışarak salgınla mücadele eden tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.