Vali Ömer Faruk Coşkun’un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Vali Coşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümünde Cumhuriyet Bayramımızı millet olarak büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Cumhuriyet; bir Milletin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur.

Milletimiz, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ispat etmiştir.

Sevgili Gençler!

Atatürk’ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyetimizi ilelebet korumak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir.

Bu ülkenin ortak geçmişi ve geleceğini paylaşan, tasada ve sevinçte bir olan fertleri olarak, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürüyerek medeniyet yarışında daima en ön saflarda yer almak, Cumhuriyeti ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza ve gelecek nesillerimize karşı borcumuzdur.

Büyük bir gurur ve coşku içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum