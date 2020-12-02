Vali Ömer Faruk Coşkun’un '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Vali Coşkun mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Bir ülkenin huzuru, toplumu oluşturan tüm bireylerin mutlu olmaları ile sağlanır. Doğuştan veya daha sonradan çeşitli sebeplere bağlı olarak gerçekleşen engelli olma hali her insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan, hayatlarını sürdürebilmeleri en temel insan hakkıdır.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırmak aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek toplumsal sorumluluğumuzdur.

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden Devletimiz, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak son yıllarda toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek ve daha iyi yaşam koşulları sağlamak amacıyla; engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye yönelik çok önemli düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmiştir.

Devletimizin bu alanda yaptığı düzenleme ve çalışmaların yanı sıra, onları eğitim, sanat ve spora teşvik etmek, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri kaldırmak, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak ortak görevimizdir.

Hepimiz, onların desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Onların, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyası da dâhil olmak üzere hayatın her alanında zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır.

Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Kahramanmaraşlı Milli Yüzücü Beytullah Eroğlu, Dünya üçüncüsü Milli Yüzücü Sevilay Öztürk ve birçok kardeşimiz onlara imkânlar sunulduğunda nelerin başarıldığına en büyük örneklerdir. Bizlere bu gururu yaşatan kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam getirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum."