Vali Ömer Faruk Çoşkun’un babalar günü mesajı!

Yaşamın her anında varlığıyla bizlere güç katan, çocuklarını geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babalar, aile kurumunun temel direğidir.

Hayattaki en değerli varlıklarımızdan olan babalarımıza bu özel günde sevgimizi bir kez daha göstermek onlar için en güzel hediyedir. Hayatın tüm yükünü fedakârca omuzlayan, bizlere verdiği sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz.

Sabırlarıyla, sevgileriyle ve emekleriyle bizlere öğrettikleri her şey için minnettar olduğumuz babalarımızın hakkını ödeyemeyiz; ancak yaptığımız faydalı ve güzel işlerle onların yüreklerini hoş tutabilir, hayır dualarını alabiliriz.

Zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakârlığı üstlenen ve tecrübeleriyle bizlere her zaman yol gösteren tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yaşam diliyorum.