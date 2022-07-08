Vali Ömer Faruk Coşkun’un Kurban Bayramı Mesajı

Coşkun, mesajında, Kurban Bayramı’nı milletçe birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine, dargınlıkların bitirilmesine, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bayramlar, geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağdır.

Milli ve dini değerlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin daha çok hissedildiği Bayramlarımız vesilesiyle vatandaşlarımız arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru daha da güçlenmektedir.

Bayramları vesile bilmek, aziz şehitlerimizi ve kıymetli ailelerini bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır.

Değerli Hemşehrilerim,

Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeniz ve bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istirham ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması dileğiyle, bütün hemşerilerimizin Kurban

Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bayramımız mübarek olsun.'' dedi.