Vali Ömer Faruk Coşkun’un Maraş’a “Kahraman” Unvanı Verilişinin 48. Yıldönümü Mesajı

Vali Çoşkun mesajını şu ifadelere yer verdi;

Binlerce yıllık tarihin ve muhteşem bir kültür birikiminin mirasçısı olan milletimiz, hiçbir zaman baskıya boyun eğmemiş, onurunu, kültürünü ve özgürlüğünü her koşulda koruyarak bağımsız yaşama kararlılığından da bir an bile ödün vermemiştir.



Büyük güçlükler ve yokluklar içindeki ülkemizin, her şeyini ortaya koyarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında yürüttüğü Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun tarihteki en parlak ve en önemli zaferlerinden biridir.



İşgal güçlerine önemli kayıplar verdiren bölgesel direnişlerin de, savaşın kazanılmasında yadsınamaz rolü olmuştur.

Şehrin işgal altında olmasını kabul etmeyen Maraş Halkı’da, tüm ferdiyle düşman işgaline karşı tek yürek olup topyekün bir mücadele vermiştir.



Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımını ateşleyerek herkesin takdirini toplayan bu fedakar şehre bir yazı gönderilerek mücadeleye katılanların isimlerinin yer aldığı bir liste istenmiştir. Şehrin ileri gelenlerinin yapmış olduğu istişareler neticesinde mücadeleye katılmayan tek bir ferdin dahi olmadığı cevabı, Gazi Meclis’e iletilmiştir. Bunun üzerine tek bir ferde değil, tüm şehre İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılmıştır. Kendini kurtaran şehrin evlatlarına 7 Şubat 1973 tarihinde ise Meclis kararı ile “Kahraman” unvanı verilmiştir.



Bu duygu ve düşüncelerle şehrimize “Kahraman” unvanı verilişinin 48. yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.