Vali Ömer Faruk Coşkun’un Ramazan Bayramı Mesajı

Büyük bir manevi huzurla idrak ettiğimiz rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ın ardından, barış, huzur ve kardeşlik adına yeni umutların filizlenlenmesini istediğimiz bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; birlik ve beraberlik duyguları içerisinde sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların unutulup herkesin kucaklaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir.

Toplumumuzda çok anlamlı bir yere sahip olan bayram günlerinde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere bütün yakınlarımızı, komşularımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, hastaları, huzurevlerindeki yaşlılarımızı ve yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımızı ziyaret etmeliyiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşandığı bu güzel günlerde muhtaç durumda olanlara destek olmalı, hiç kimseyi bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz.

Kıymetli Hemşerilerim,

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde Ramazan Bayramını idrak etmeleri için de ilgili tüm kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bayram boyunca ilimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu adına fedakarca görev alacak tüm çalışanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum.

Bayram nedeniyle şehir dışına çıkacak vatandaşlarımızdan da yolculukları esnasında trafik kurallarına uymalarını, uykusuz araç kullanmamalarını ve aşırı hızdan kaçınmalarını, mutlaka emniyet kemeri kullanımına özen göstermelerini istirham ediyorum. Lütfen bayram sevinçlerimizin hüzne dönüşmesine izin vermeyelim.

Bu düşüncelerle; Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve islam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum.