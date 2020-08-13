Vali Yardımcılarımız Ve Kaymakamlarımızla koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı!
Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında; Vali Yardımcılarımız ve Kaymakamlarımızla, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Vali Coşkun toplantıda, ilçelerimizin eğitim, sağlık ve güvenlik faaliyetleri başta olmak üzere; tüm kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili Kaymakamlarımız ve Vali Yardımcılarımız ile istişarelerde bulundu.
Pandemi dönemi nedeniyle, Kaymakamlarımıza büyük görevler düştüğünü ifade eden Vali Coşkun, “Vatandaşlarımıza yönelikolarak farkındalık oluşturulması.işyeri denetimlerinin rehberlik etmek suretiyle etkin bir şekilde sürdürülmesi, alınan tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması önem arzetmektedir,” dedi.
Vali Coşkun ayrıca, salgından korunmak için Bakanlıklarımızın ve Bilim Kurulumuzun almış olduğu tedbir kararlarının da önemine vurgu yaparak,“Hemşehrilerimizle iş birliği içinde olursak, hastalıkla mücadelede elimiz daha güçlü olur, onun için vatandaşlarımızı ve çeşitli yaşam alanlarındaki esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek bu bilinci canlı tutmaya çalışmalıyız, diye konuştu.
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