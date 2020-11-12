Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu Rektör Can’ı Ziyaret Etti!

KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette üniversitede yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

KSÜ’nün Kahramanmaraş’ın sorunlarının çözümünde ve ülkemizin kalkınmasına katma değer oluşturmada önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu, Rektör Can’a yürüttüğü başarılı çalışmalar ve şehir meselelerine olumlu katkıları için teşekkür etti.

Kahramanmaraş Valiliği olarak üniversiteleri çok önemsediklerini belirten Hersanlıoğlu, KSÜ’nün de eğitim, öğretim, araştırma ve yenilik anlamında öncü kurumlardan olduğu ve şehirdeki her soruna çözüm üretme yaklaşımı içerisinde bulunduklarının farkında olduklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, Kahramanmaraş’a ve ülkemize hizmet noktasında aynı hissiyatı paylaşan bütün kurum ve kuruluşlarla yakın ve işlevsel işbirliklerini güçlendirerek ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini söyledi.