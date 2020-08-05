Valilik açıkladı! Kahramanmaraş'ta peş peşe 'yasak' haberleri geliyor!

Korona virüsle mücadelede şu ana kadar başarılı bir tablo çizen Türkiye'de son günlerde tedbirlerin önemsenmemesi endişe yarattı. Bakan Koca yaptığı son açıklamada tedirginliğini dile getirirken, birçok şehirde vaka sayılarının artmasının ardından valilikler yeni yasakları açıkladı! İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından son zamanlarda Covid-19 vaka artışlarına neden olduğu tespit edilen “taziyeler” ile ilgili kararlar alındı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'de yapılan toplantıda koronavirüs önlemlerine ilişkin bir dizi kararlar alındı. Kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulanan toplantıda, il genelinde taziye ziyaretlerinin yasaklandığı bildirildi.

Haber: Gökhan Çalı