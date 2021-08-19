Valilik binasında protokol imzalandı!
Onikişubat Belediyesi’nin 17 derslikli okulun yapımını üstlenmesiyle ilgili, valilik binasında protokol imzalandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.08.2021, 17:34 19.08.2021, 18:48
2325 metrekare kullanım alanı olan toplam 419 öğrenci kapasiteli okul tekir bölgesine yapılırken, hem imam hatip ortaokulu olarak hem de lise olarak kullanılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, desteğinden dolayı hanefi mahçiçek başkanıma teşekkür ederim dedi.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’de, bu okulla beraber, belediyemizin bütçesinden toplam 7 tane okul yapılmış olacak dedi.
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.
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