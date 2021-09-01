Valilik duyurdu: Yasak 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 31.08.2021 tarihinden 30.09.2021 tarihine kadar mesire yerleri, tabiat parkları, piknik alanları da dahil olmak üzere ormanlık alanlarda ve ormanlık alanların yakınında mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."