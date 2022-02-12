Valilik Meydanı’nda düzenlenen programlarla coşkulu kutlama!

Bu anlamda Destansı mücadelesi ile tüm medeniyetlere ilham veren 12 Şubat Kurtuluş Günü kent protokolünün katılımı ile valilik meydanında düzenlenen programlarla coşkuyla kutlandı.

Programın ardından Aksu Haber’e özel konuşan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, muhteşem bir bayram töreni oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “bir hafta boyunca çok güzel etkinlikler düzenlendi ama son törenimiz çok daha muhteşemdi” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, yoğun katılımla çok özel bir tören gerçekleştirdik, katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.