‘Vatan Size Minnettar’ anonsuyla karşılanıyorlar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde hizmet veren 500’e yakın toplu taşıma aracında anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Başkan Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda hayata geçen uygulamayla, gazi ve şehit yakınları toplu taşıma araçlarında duygulandıran bir anonsla karşılanıyor. Kahramanlar tarafından kullanılan Kahramankart’lar cihazlara okutulduğunda “Vatan Size Minnettar” sesi duyuluyor.

Başkan Güngör’ün Desteği Hep Yanımızda

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında çok güzel bir uygulamayla karşılaştık. Vatanı, milleti, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz toplu taşıma araçlarında ‘Vatan Size Minnettar’ sesiyle karşılanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör Gaziler Günü’nden hemen önce böyle bir çalışma yapılacağını ifade etmişti. Bu anlamlı uygulama bizler için çok kıymetli. Desteğini her zaman hissettiğimiz başkanımıza ve Büyükşehir Belediyemize gazilerimiz ve şehit ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bizleri Onure Etti

Gazi Mehmet Ali Küpeli ise yaptığı açıklamada, “Bu anonsla karşılaşmak bizleri onure etti. Çok duygulandık” ifadelerini kullanırken, Şehit Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül ise, “Otobüslerde ‘Vatan size minnettardır’ sesiyle karşılanmakbizi mutlu etti. Büyükşehir Belediye başkanımız Hayrettin Güngör’e şehit çocukları ve şehit aileleri adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.