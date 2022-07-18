“Vatan uğruna Türkiye aşkına” temalı konferans düzenledi!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi “Vatan uğruna Türkiye aşkına” temalı konferans düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2022, 15:58 18.07.2022, 18:20
Doç. Dr. Edip çelik, Yunus Emre Kongre ve kültür merkezi Sezai Karakoç konferans salonun da düzenlenen program da “Türkiye darbeler ve 15 Temmuz darbe girişimi” konu konuşmasını yaptı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da 15 temmuzun öneminden bahsetti.
Namaz Vakti 18 Temmuz 2022
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