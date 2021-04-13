Vatandaş istedi büyükşehir yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde park ve mesire alanlarında yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Barbaros Mahallesi ziyareti sırasında vatandaşların park yenileme talepleri olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün konu ile ilgili çalışma yapılması talimatının ardından hazırlıklar tamamlandı ve sahada işlemler başlatıldı. Bölge sakinlerinin talepleri ile ilk olarak parkın güvenliği için zeminde perde duvar uygulaması gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın ardından da üst yapı ve mobilyalar yenilenecek.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Başlatılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirten Barbaros Mahallesi Muhtarı Mehmet Yanık, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör, geçtiğimiz günlerde mahallemizi ziyaret etmişti. Bu esnada bölge sakinleri de parkla ilgili isteklerini ifade ettiler. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız ivedilikle çalışma başlattı. Güvenlik açısından perde duvar çekiliyor. Ardından da yenilemeler yapılacak. Talebimizi hızlı bir şekilde karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.