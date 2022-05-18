Vatandaş üretsin diye sebze fidelerinin fiyatı 1 liraya indirildi
Elbistan Pazarcılar Kooperatifi Başkanı Alaaddin Kayabaşı, yükselen fiyatlar karşısında ekilmedik alan kalmasın diye, sebze fidelerini yarı fiyatına sattıklarını söyledi.
Artan fiyatlar vatandaşları üretime yönlendirdi.
Elbistan Pazar yerinde satılan sebze fideleri de vatandaşın ekilmedik yer bırakmaması için maliyetine düşürüldü.
Pazarcılar Kooperatifi Başkanı Alaaddin Kayabaşı artan fiyatlar karşısında vatandaşın kendi sebzesini üretebilmesi için fide fiyatlarının maliyete düşürüldüğünü söyledi.
Kayabaşı yaptığı değerlendirmede, “ Sebze fiyatlarındaki hararetin düşürülmesi için vatandaşlarımızın her bulduğu yerde üretim yapması gerekiyor. Pazar esnafları olarak fide fiyatını iki liradan 1 liraya indirerek maliyetine satış yapıyoruz. Amacımız vatandaşımızı üretime teşvik etmektir. Her tür sebze fidesi bulunmaktadır. Vatandaşımız kendisi üretip tüketmelidir. Bu yüzden de fiyatları maliyetine indirdik. Bütün vatandaşlarımızı üretime davet ediyorum” diye konuştu.
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