Vatandaşın sofrasını düşündüler!

Koronavirüs Gölgesinde İkinci Ramazan Ayını Yaşadığımız Şu Günlerde Büyük Şehirlerde Ortaya Çıkan Fırsatçılar Da Yavaş Yavaş Et Fiyatlarını Artırmaya Başladı.

Özellikle Büyük Şehirlerde Tavuğa Da Kırmızı Ete De 3,5-4 Lira Civarında Zam Gelirken Kahramanmaraşlı Kasaplar Fırsatçılığa Göz Yummadı.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Ve Ekibi Kasapları Tek Tek Gezerek Fiyatları İncelerken Bu Süreci Fırsata Çevirmeyen Ve Vatandaşın Sofrasını Düşünen Tüm Kasaplara Teşekkür Etti