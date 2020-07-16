Vatandaşlar 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde duygu ve düşüncelerini Aksu Habere anlattı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar demokrasi meydanı’nda bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2020, 13:20 16.07.2020, 19:52
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Meydanda bulunan Vatandaşlar hain darbe girişiminin 4. Yıldönümünde duygu ve düşüncelerini Aksu Haber'e anlatırken bazı vatandaşlar da 15 Temmuz’a özel yazdıkları şiirlerini seslendirdi.
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