Vatandaşlar ayçiçek yağı almak için marketlere akın ediyor
Türk halkı son iki gündür ülke genelinde bakkal ve süpermarketlere ayçiçek yağı almak için akın ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 09:10
Hal böyle olunca ayçiçek yağına ilişkin iddialar havada uçuştu; Bazı marketler vatandaşın bu endişesini fırsata çevirdi.
Talep yoğunluğunu suistimal eden marketçiler, ya etiketleri şişirdi ya da yağları depolarda biriktirdi.
Vatandaşlar ise bu durum karşısında çok tepkiliydi.
Peki vatandaşlar yağda ki bu oyun karşısında ne düşünüyor?
Namaz Vakti 10 Mart 2022
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