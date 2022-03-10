Vatandaşlar ayçiçek yağı almak için marketlere akın ediyor

Hal böyle olunca ayçiçek yağına ilişkin iddialar havada uçuştu; Bazı marketler vatandaşın bu endişesini fırsata çevirdi.

Talep yoğunluğunu suistimal eden marketçiler, ya etiketleri şişirdi ya da yağları depolarda biriktirdi.

Vatandaşlar ise bu durum karşısında çok tepkiliydi.

Peki vatandaşlar yağda ki bu oyun karşısında ne düşünüyor?