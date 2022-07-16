Vatandaşlar Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 16.07.2022, 13:13 16.07.2022, 13:45
Meydanı tamamen dolduran Yüzlerce vatandaş bu özel gecede bir araya geldi, dualarla 15 Temmuz şehitlerini andı.
Vatandaşlar hain darbe girişiminin 6. Yıldönümünde duygu ve düşüncelerini aksu habere anlattı.
Programda Belediyeler Türk Bayrakları, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Dondurma, Ticaret Borsası Başkanlığı Çörek, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Birliği Çerez İkramında bulundu.
Namaz Vakti 16 Temmuz 2022
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|45
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|45
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|44
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|38
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|35
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|71
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|70
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