Vatandaşlar Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

İletişim Yoluyla Dolandırıcılık olaylarına karşı halkın yoğun olduğu meydanlar, otobüs durakları, 94 Mahalle Muhtarlığı, 35 Aile Sağlığı Merkezi, 77 Cami de görevlilerimiz ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılmıştır.

Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 350 afiş asılmış, 870 broşür dağıtılmış yaklaşık 5000 vatandaş bilgilendirilmiştir.