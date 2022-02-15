Vatandaşlar güneş panellerine yönelmeye başladı
Yaz aylarında sıkça kullanılan güneş panelleri, elektirik ve doğal gaza gelen zamların ardından kış aylarında da sıkça kullanılmaya başladı
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 16:02 15.02.2022, 17:14
Gelişen teknolojiyle birlikte değişen güneş enerjisi sistemlerinde güneşli havada ısıtılan su yağışlı havalarda tekrar kullanılıyor
Güneş enerjisi firması yetkilisi Zekeriya Mert konuyla ilgili aksu Haber’e yaptığı açıklamada, “vatandaşların güneş enerjisi kullanması ekonomiye destek sağlayacaktır.” dedi
Namaz Vakti 15 Şubat 2022
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