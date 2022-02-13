Vatandaşlar Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet sesine mest oldu!
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıldönümü, Yedikuyularda coşkuyla kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 13.02.2022, 16:44 13.02.2022, 16:52
Bu anlamda bir grup çete ekibi Yedikuyular Kayak Merkezi’ne çıkarak halaylar çekip yöresel oyunlar oynadı.
Programın devamında ünlü klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici burada birbirinden güzel eserleri seslendirerek konser verdi.
Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar Hüsnü Şenlendirici’nin klarnet sesine mest oldu.
Namaz Vakti 13 Şubat 2022
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