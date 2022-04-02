Vatandaşlar ilk iftar sofrası için pazarın yolunu tuttu
Tüm Müslüman âleminin 11 aydır beklediği 2022 yılının Ramazan ayı geldi. Vatandaşlar yılın ilk iftar yemeği için pazar yerlerinde alışveriş yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 02.04.2022, 16:15
Ramazan için gıda alışverişi yapan vatandaşlar iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan ürünleri tercih etti.
En çok tercih edilen yiyecekler arasında üzüm, kayısı ve hurma yer aldı. Tatlılar da vatandaşların çok tercih ettiği yiyeceklerden oldu.
Öte yandan ramazanın vazgeçilmez meyvesi karpuz da kilosu 12.5’tlden tezgâhlarda yerine aldı.
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
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