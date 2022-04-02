Vatandaşlar ilk iftar sofrası için pazarın yolunu tuttu

Ramazan için gıda alışverişi yapan vatandaşlar iftar sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan ürünleri tercih etti.

En çok tercih edilen yiyecekler arasında üzüm, kayısı ve hurma yer aldı. Tatlılar da vatandaşların çok tercih ettiği yiyeceklerden oldu.

Öte yandan ramazanın vazgeçilmez meyvesi karpuz da kilosu 12.5’tlden tezgâhlarda yerine aldı.