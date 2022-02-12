Vatandaşlar Valilik Meydanı’na akın etti!

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

7’den 77’ye herkesin bir araya geldiği kutlamada kentin birçok noktasından vatandaş katılım sağladı.

Valilik meydanında düzenlenen resmi törene eski dönemleri hatırlatmak için atlarıyla gelenler olurken oluşan ilginç görüntülerde gözlerden kaçmadı.

Pazarcık’tan gelen tren ile törene renk katan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’da vatandaşlarla birlikte geçit töreninde protokolü selamladı.