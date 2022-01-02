Vatandaşlar Yedi Kuyular Kayak Merkezi’ne vatandaşlar akın etti

Çevre İllerden De Gelen Vatandaşlar Kartpostallık Görüntünün Tadını Çıkarırken Gönüllerince Eğlendiler.

Yedikuyular Kayak Merkezi İşletmecisi Yunus Kaya Sezonun Açıldığını Ve Bölge İllerden de Yoğunluk Olduğunu Söyledi.

Kaya Konuşmasının Devamında Bungalov Evlerin Faaliyete Geçtiğini Ve Ciddi Bir Talep Gördüğünü Sözlerine Ekledi.