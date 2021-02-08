Vatandaşlardan yoğun ilgi
Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında üstü açık otobüsle düzenlenen Mehteran Konseri ve Davul Dinletisine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2021, 17:24
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Milli mücadelenin 101. yılına özel olarak ilk defa üstü açık otobüsle sunulan Mehteran konseri ve davul dinletisi vatandaşlardan tam not aldı. Şehrin cadde ve sokaklarında üstü açık otobüsle gerçekleştirilen Mehteran Konseri ve Davul dinletisine vatandaşlar evlerinin balkonlarından eşlik ediyor.
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