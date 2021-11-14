Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgesinde devam eden projeleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla hasbihal etti. Başkan Okay, vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunabilme adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin sosyal anlamda gelişmesi, kültürel anlamda zenginleşmesi adına çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bölgesinde devam eden projeleri yerinde inceleyen Başkan Okay, ortaya koydukları çalışmaların Dulkadiroğlu’na değer kattığını belirtti. Başkan Okay, vatandaşlarla da hasbihal ettiği ziyaretleri sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin her türlü soruna çözüm bulma adına büyük bir gayret ortaya koyduk. Bu gayretlerimiz sonucunda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Şuanda devam eden projelerimizle ilçemiz değerine değer katacaktır. Vatandaşlarımızın bu projeler hakkındaki olumlu düşünceleri bizleri ayrıca memnun etmektedir. Ben bizlere olan desteklerinden dolayı tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Onlar için ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmayı sürdüreceğiz. Bölgemizin dört bir yanında bir çok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları bizzat yerinde inceliyor ve değerlendiriyorum. İnşallah ilçemiz hem sosyal hem de kültürel açıdan çok daha iyi yerlere gelecektir.”
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|7
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|O
|P
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|12
|26
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|22
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|22
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|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
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|14
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
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|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
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|12
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|19. Balıkesirspor
|11
|6
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|O
|P
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|11
|26
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|23
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|11
|23
|4. Liverpool
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|11
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|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
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|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
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|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
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|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
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|6. Rayo Vallecano
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|20
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|11
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