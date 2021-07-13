Vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu!

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç vatandaşlarla kentin dört bir tarafında bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini aldı.

TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı Güvenç ziyaretler sonrasında aldığı sorun ve taleplerin muhatap kurumlarıyla görüştü.

Bu kapsamda Milletvekili Güvenç ve muhtarlar AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dile getirdi.

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan TBMM İç İşleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç verimli bir çalışma olduğunu söyleyerek mahallerin elektrik enerjisi ihtiyacının çok önemli olduğunu vurguladı.