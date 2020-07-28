Vazgeçilmez Tat: Bayram Kavurması Tarifi

Kurban bayramı geldi çattı Adı üstünde bayramın adı Kurban olunca akla ilk gelenlerden biri kavurma oluyor.

Peki, ama özellikle de bayramın ilk günü en çok rağbet gören kavurmayı yapmayı biliyor muyuz? Kültürümüzde gelenek halini alan kavurmanın etinin ilk gün dinlendirilmesi sağlık açısından daha doğru.

Sizde bayramı sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız yılların ustalarının bu altın değerindeki tavsiyelerine uymalısınız.