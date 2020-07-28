Vazgeçilmez Tat: Bayram Kavurması Tarifi
Kurban bayramının olmazsa olmazlarından biri de kavurma. Peki, ama güzel bir kavurmanın sırrı ne. Aksu Haber ekibi sizler için araştırdı, işte ustasından kavurmaya dair önemli notlar.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 13:32
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Kurban bayramı geldi çattı Adı üstünde bayramın adı Kurban olunca akla ilk gelenlerden biri kavurma oluyor.
Peki, ama özellikle de bayramın ilk günü en çok rağbet gören kavurmayı yapmayı biliyor muyuz? Kültürümüzde gelenek halini alan kavurmanın etinin ilk gün dinlendirilmesi sağlık açısından daha doğru.
Sizde bayramı sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız yılların ustalarının bu altın değerindeki tavsiyelerine uymalısınız.
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