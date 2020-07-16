Vefa bakırcılık kendine has kalitesiyle zengin tasarımlarıyla büyümeye devam ediyor!

Yaptığı birbirinde farklı modellerle herkesin zevkine uygun tasarımlarıyla her evin mutfağına hitap eden vefa bakırcılık her geçen gün kalitesine kalite katmaya devam ediyor.

Sağlık konumunda bakırın insana faydasının olduğunu söyleyen Vefa bakırcılık işletme sahibi Hacı İsbir bakırın insan sağlığına işlediği özellikleri anlattı.



İsbir, vefa bakırcılığın hedeflerini ve yaptığı ihracatları Aksu Haber'e anlattı.

