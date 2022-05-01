Vefa İftarı AK Partiye gönül verenleri buluşturdu
AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Ak Parti Kahramanmaraş il başkanlığı tarafından düzenlenen vefa iftar programına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 14:22 01.05.2022, 17:46
Ak kadroların ve emekçilerinin tamamının da yoğun katılım sağladığı program da birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Programda bir açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel program hakkında bilgiler vererek çok özel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.
Ak Parti İlçe Başkanları ise birlik ve beraberlik mesajları vererek programının önemine dikkat çektiler.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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