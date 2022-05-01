Vefa İftarı AK Partiye gönül verenleri buluşturdu

Ak kadroların ve emekçilerinin tamamının da yoğun katılım sağladığı program da birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Programda bir açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel program hakkında bilgiler vererek çok özel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Ak Parti İlçe Başkanları ise birlik ve beraberlik mesajları vererek programının önemine dikkat çektiler.