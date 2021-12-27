Vehbi Vakkasoğlu Bugün Kahramanmaraş’ta!
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında usta yazar Vehbi Vakkasoğlu 27 Aralık Pazartesi (bugün) söyleşi programında sevenleriyle bir araya gelecek.
KAHRAMANMARAŞ 27.12.2021, 10:26
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, birbirinden usta isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Takvim kapsamında, pek çok inceleme ve eğitim kitabının altında imzası bulunan Eğitimci – Yazar Vehbi Vakkasoğlu söyleşi etkinliğinde sevenleriyle buluşacak. 27 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 13.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte “Mehmet Akif ve Türkiyesi” başlığında konuşulacak. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaşların etkinliğe davet edildiği bildirildi.
Namaz Vakti 27 Aralık 2021
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|Yatsı
Puan Durumu
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|19
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|2. Konyaspor
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|19
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|4. Fenerbahçe
|19
|32
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|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
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|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
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|19
|28
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|19
|27
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|27
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|18
|26
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|19
|22
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|18
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|18
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|19
|17
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|19
|15
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|19
|15
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|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
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|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
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|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|16
|27
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
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|18
|8