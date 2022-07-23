Vekil vatandaş buluşmaları devam ediyor
AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal, vatandaşlarla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2022, 15:08 23.07.2022, 17:20
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından sorunları yerinde incelemek ve çözümler üretebilmek amacıyla vekil-halk buluşmaları düzenleniyor.
Bu kapsamda AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti İl binasında gerçekleşen vekil-halk buluşmasında AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal vatandaşların dertlerine ortak olarak onlara çözüm önerileri sundu.
Burada bir açıklama yapan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öçal, 7’den 70’e herkesi kabul ettiklerini söyleyerek onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi.
AK Parti teşkilatının sahada olduklarını belirten milletvekili Öçal, durmadan yorulmadan çalıştıklarını İfade etti.
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