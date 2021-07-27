Vektörel mücadelede çalışmalar sürüyor
Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, zararlı popülasyonlarını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 13:17 27.07.2021, 14:18
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde halk ve çevre sağlığının korunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaz aylarında sıcaklık, nem ve diğer çevresel faktörler sebebiyle popülasyonlarında artış gözlemlenen zararlılarla mücadele için kentin her noktasında ilaçlama gerçekleştiriliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki 110 personel ve 54 araçla periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalarla zararlı popülasyonu kontrol altında tutuluyor.
Karasinek, sivrisinek ve diğer zararlı türlerine yönelik üreme alanlarında gerçekleştirilen uygulamalar, mobilize araçlarla mahallelerde de sürüyor.
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