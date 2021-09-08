Veliler dikkat! O ödev sizin değil

Bunun yanı sıra Ebeveynlerin öğrencileri ikna etmeleri için uygulanan ödül-ceza sistemleri de öğrencinin stres faktörünü ve performansını olumsuz yönde etkiliyor.

Öğrencilerin ev ödevlerindeki sorumluluklarını bilmesi gerektiğini belirten Okul Psikolojik Danışmanı Muhammed Akyol, ödevleri velilerin yapmaması konusunda uyardı.