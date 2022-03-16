Verdiği azimli mücadele ile herkese örnek oluyor
Kahramanmaraşlı 37 yaşındaki Zeki Kozalak 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında beyin fonksiyonlarının zarar görmesi üzerine yaşadığı sağlık problemleri ve fiziksel kaybına rağmen yaşam mücadelesi için verdiği azim herkese örnek oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.03.2022, 15:12 16.03.2022, 15:19
Bir hayırseverin desteğiyle aldığı akülü bisikletiyle kendi işlerini gördüğünü söyleyen 37 yaşındaki Engelli Zeki Kozalak tüm insanlığa sağlığın ne kadar önemli olduğuyla ilgili adeta hayat dersi verdi.
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